Поисковики Ленобласти подвели итоги работы за 2019 год

В Центре «Молодежный» в минувшее воскресенье состоялась традиционная Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов и объединений, работающих на территории Ленинградской области.

На мероприятии были подведены итоги работы за 2019 год. Кроме того, состоялась торжественная церемония награждения поисковиков грамотами комитета по молодежной политике Ленинградской области.

В рамках программы конференции прошли круглые столы на темы: «Работа в границах объектов культурного наследия федерального и регионального значения и на территориях археологических памятников» и «Поисковая документация. Реализация приказа Министерства обороны РФ от 19 ноября 2014 года № 845, вопросы укрупнения воинских захоронений».

Как сообщил главный специалист комитета по молодежной политике Герман Сакс, в настоящее время в Ленинградской области работает более 80 поисковых отрядов. За прошедший год на территории Ленинградской области проведена 31 церемония перезахоронения. Во время этих церемоний были захоронены и перезахоронены 3286 человек. А всего на мемориалах Ленинградской области упокоены около 400 000 человек.

Людмила ОДНОБОКОВА