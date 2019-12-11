Жители Ленобласти меньше курят и пьют, чем петербуржцы

Информационное агентство «РИА Новости» провело исследование, по результатам которого эксперты составили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек.

При расчетах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году. Чем больше балл региона, тем меньше вредных привычек у населения.

В топ-5 регионов, ведущих самый здоровый образ жизни, вошли северокавказские республики – Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Ленинградская область расположилась на 52-й строчке, ухудшив показатель 2017 года на 10 пунктов, но обогнав Санкт-Петербург, оказавшийся на 70-й строчке.

Замыкают рейтинг жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края и Магаданской области, которые не торопятся отказываться от потребления алкоголя и табака.