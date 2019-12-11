Дольщики «Нависа» получат жилье или компенсацию

Обманутые дольщики, вложившие деньги в обанкротившуюся компанию «Навис», получат долгожданное жилье. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение достроить часть корпусов жилых комплексов «Шотландия» и «Щегловская усадьба». Тем, кому не хватит квартир, выплатят компенсации по рыночным расценкам.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наблюдательный совет Фонда согласовал завершение строительства следующих домов компании-банкрота «Навис»: ЖК «Шотландия» в Агалатово – 1, 2, 3а, 4а, 5а, 6, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ЖК «Щегловская усадьба» Б2, Б3, Д1, Д2, Д3, Д4. Права участников строительства «Шотландии» домов 3б, 3в, 4б, 5б, 5в принято решение восстановить через выплату компенсаций. Выплаты будут рассчитываться по рыночной стоимости аналогичных объектов, чтобы обманутые дольщики смогли приобрести жилье.

В бюджете Ленинградкой области на ближайшие годы на завершение строительства проблемных объектов предусмотрено 2 миллиарда рублей.