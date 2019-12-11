В Токсово определили лучших ушуистов области

В Учебно-тренировочном центре «Кавголово» в Токсово в минувшее воскресенье прошли областные спортивные соревнования «Кубок надежды». Они проводились в дисциплинах ушу-таолу, кунгфу – традиционное ушу.

В Токсово приехало 150 юношей и девушек, которые представляли Республику Карелию и отдельно – Петрозаводск, Вологодскую область и Череповец. От Ленинградской области выступали спортсмены из Всеволожска, Луги и Кингисеппа.

Команда из Всеволожска стала победителем на этом соревновании. Ее тренером является Вячеслав Баев. Призовые места заняли Маргарита Гажона, Илья Ибрагимов, Кирилл Залцманис, Ульяна Бойцова, Арина Антонова и Олеся Хапцова. Они продемонстрировали высокое мастерство и готовы к Первенству Северо-Западного федерального округа, которое состоится в феврале 2020 года.

Фото из архива Спортивной федерации ушу Ленинградской области