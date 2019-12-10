За счет областного бюджета построят котельную в Кузьмоловском и спроектируют подстанцию в Мурино

В 2020 году на строительство и реконструкцию объектов топливно-энергетического комплекса правительство 47-го региона выделит более 1,6 млрд рублей, это на 16% по сравнению с текущим годом.

На строительство объектов газификации субсидии муниципальным образованиям составят более 1 млрд рублей, объектов теплоснабжения – около 244 млн рублей, еще 427 млн рублей будет направлено на текущие ремонтные работы. В частности, будет построена котельная мощностью 30 МВт в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.

На проектирование и строительство электросетей будет потрачено около 20 млн рублей. В их числе – проектирование трансформаторной подстанции в поселке Мурино Всеволожского района.