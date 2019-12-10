О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорогу до Невского лесопарка расширят до четырех полос

0 Комментариев

Реконструкция участка региональной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», который проходит от Октябрьской набережной до Невского лесопарка, затронет шесть километров трассы.

Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Ближе к Кольцевой автодороге магистраль будет расширена, и она станет четырехполосной. Кроме того, будут установлены новые автобусные остановки, пешеходные дорожки, барьерное ограждение и искусственное освещение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code