Дорогу до Невского лесопарка расширят до четырех полос

Реконструкция участка региональной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», который проходит от Октябрьской набережной до Невского лесопарка, затронет шесть километров трассы.

Соответствующие проекты планировки и межевания территории утвердил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Ближе к Кольцевой автодороге магистраль будет расширена, и она станет четырехполосной. Кроме того, будут установлены новые автобусные остановки, пешеходные дорожки, барьерное ограждение и искусственное освещение.