В гостях у «Родника» побывали поэты областного отделения Союза писателей

В концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска состоялась творческая встреча участников Литературно-музыкального салона «Родник» с поэтами Ленинградского областного отделения Союза писателей России, посвященная 30-летию организации.

Ее руководитель – Сергей Порохов – рассказал об истории организации, у истоков которой стояли такие известные писатели как Валентин Пикуль, Вильям Козлов и другие. В ходе встречи выступили Андрей Антонов, Екатерина Кирилова, Наталия Лодеева и Борис Сарибеков.

Кроме того, в мероприятии приняли участие обучающиеся и преподаватели школы искусств, воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, а также самодеятельные авторы-исполнители и поэты, приглашенные организаторами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО