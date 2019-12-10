Александр Дрозденко сделает 31 декабря выходным днем

Глава 47-го региона Александр Дрозденко сегодня, 10 декабря, в Доме правительства Ленобласти объявил о своем решении сделать 31 декабря выходным днем.

Губернатор Ленобласти поручил подготовить законопроект, согласно которому 31 декабря станет для жителей региона выходным днем. При этом субботу, 28 декабря, сделают рабочим днем.

Александр Дрозденко отметил, что таким образом семьи смогут подготовиться к празднику.

Напомним, 31 декабря станет выходным днем для жителей Псковской, Кировской, Томской областей, Республики Крым, Ставрополья, Карачаево-Черкесии.