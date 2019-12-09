25 лет мы пишем летопись района

9 декабря 1994 года газета «Всеволожские вести» начала свою историю: в этот день вышел сигнальный выпуск нашего издания, в котором была обоснована его будущая концепция и объявлена подписка. В этом году мы отмечаем 25-летний юбилей газеты.

Удалось ли редакции газеты «Всеволожские вести» осуществить намеченное, оправдала ли она надежды читателей? Думаем, да! Подтверждением тому – вся многоплановая жизнь нашего края, отраженная в томах газетных подшивок, профессиональное признание коллег, многочисленные награды журналистам за их творчество, благодарные отклики читателей, современный вид издания и известность его за пределами района. А ещё проведенные акции по увековечению памяти достойных людей, в т. ч. участников войны, выпущенные многочисленные краеведческие издания, создание муниципальных газет. А главный результат – 2404 номера главной районной газеты общим тиражом почти в 15 миллионов экземпляров.

Редакция газеты сердечно благодарит всех наших многочисленных внештатных авторов, кто помогает делать газету информационно насыщенной, а также учредителей издания, поддерживавших все эти годы местную печать, помогая ей развиваться и совершенствоваться.

Редколлегия

Фото Антона ЛЯПИНА из архива