Тружеников агропромышленного комплекса наградили на празднике

Во Всеволожском районе отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На празднике чествовали передовиков агропромышленного комплекса.

– Несмотря на сложные погодные условия, фермеры нашего района стараются выиграть битву за высокие показатели, – подчеркнула заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Люди, которые работают на земле, заслуживают огромного уважения. Главное богатство сельского хозяйства и промышленности – труженики, которые выращивают фрукты и овощи, пекут хлеб.

– Всеволожский район вносит большой и неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства региона, – отметил начальник Управления ветеринарии главный государственный ветеринарный инспектор Ленинградской области Леонид Кротов. – Совсем недавно был дан старт производству молочной продукции на ЗАО «Племенной завод Приневское», открылось новое производство шампиньонов на Агрофирме «Выборжец», статус племенного завода получило фермерское хозяйство «Катумы», высокие показатели демонстрирует СПК «Пригородный» и другие крестьянские и фермерские хозяйства. В следующем году именно во Всеволожском районе пройдет всемирное состязание пахарей. Это событие еще раз подтверждает лидерство района в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

– Да, у нас хорошие показатели, но нельзя забывать о том, в каких сложных условиях приходится сегодня трудиться предприятиям АПК, – отметил генеральный директор ЗАО «Племенной завод Приневское» Мухажир Этуев. – Надо, чтобы отрасли уделялось особое внимание со стороны профильных структур. О мерах поддержки мы разговаривали с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и нашли понимание.

В ходе мероприятия были вручены награды от Министерства сельского хозяйства РФ, областного правительства, а также почетные грамоты и благодарности от главы администрации Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН