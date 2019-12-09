О патриотизме говорили педагоги

Во Всеволожской школе № 3 в минувшую пятницу прошла IX Районная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических и педагогических традиций в системе образования Всеволожского района» на тему «Великая Победа: наследие и наследники». Мероприятие объединило 120 участников из всех школ Всеволожского района.

Пленарное заседание началось с обращения настоятеля храма Святых равноапостольных Константина и Елены, помощника Благочинного Всеволожского округа по образованию отца Дионисия. Председатель Совета исторического клуба Ленинградской области Геннадий Москвин выступил с большим докладом «Сохранение исторической памяти и фальсификация истории Великой Отечественной войны».

Работа конференции продолжилась секционно. Участники выбирали по своему усмотрению одну из трех секций: «Духовно-нравственное воспитание наследников Победы», «Славы отцов будем достойны», «Великая Победа в литературном творчестве».

О формировании патриотизма и гражданской позиции говорили Ольга Срабова – заведующая кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин ЛОИРО, Владимир Лободин – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья ЛОИРО, Ирина Шульгина – заслуженный учитель РФ, Римма Калдашева – воспитатель Центра развития ребёнка – детский сад № 4 г. Всеволожска, Елена Цимбалюк – заместитель заведующего Чернореченского ДСКВ.

Опытом работы по патриотическому воспитанию поделилась Татьяна Никулина, преподаватель истории Всеволожского агропромышленного техникума, и другие докладчики. Серия докладов была посвящена воспитательному значению литературы и искусства.