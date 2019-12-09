Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 года

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

12 декабря 2019 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

1. Информация о порядке осуществления предварительной записи заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан в приемной администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Приемная) с 28 ноября по 11 декабря 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) осуществляется предварительная запись заявителей.

Предварительная запись осуществляется посредством личного обращения заявителя в Приемную, либо по телефону 8 (813-70) 23-519.

Для осуществления предварительной записи заявителю необходимо сообщить: фамилию, имя, отчество (при наличии); адрес для направления ответа; суть предложения, заявления или жалобы.

Предварительная запись заявителей на личный прием осуществляется в порядке, утвержденном Распоряжением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2019 г. № 279 «Об утверждении порядка проведения предварительной записи на личный прием граждан в день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года».

2. Адрес проведения 12 декабря 2019 года личного приема граждан в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.

3. Вопросы, решение которых входят в компетенцию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

4. Порядок проведения предварительной записи на личный прием граждан в день Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года.