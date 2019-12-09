В клубе «Пульс» прошел отчетный концерт

В Молодежно-подростковом клубе «Пульс» прошел отчетный концерт.

Вначале гостям рассказали о том, что из себя представляет клуб. Здесь занимаются более пятидесяти человек. Деятельность ведется в нескольких направлениях. Тех, кто мечтает выступать на сцене, ждут в театральной студии PulsAR, в которой обучают не только актерскому мастерству, но и занимаются постановкой правильного дыхания, развитием дикции, учат многим другим премудростям. Только освоив азы, ребята начинают пробовать себя на сцене. На отчетном концерте юные артисты читали рассказы Феликса Кривина.

После этого свои таланты демонстрировали воспитанники коллектива бальных танцев. В этот день блистали ученики как молодежной, так и старшей группы. На вечере они показали совместный танцевальный номер. Есть в «Пульсе» и музыкальная студия под названием «Клавиши». Здесь обучают игре на музыкальных инструментах. Занимаются в студии дети от 8 до 14 лет. Их учат основам сольфеджио, рассказывают о великих композиторах, оставивших след в истории. На отчетном концерте студию представляла Елизавета Стулова, исполнившая несколько композиций на синтезаторе.

Последними выступили девочки из студии современной хореографии Dance mix. Они исполнили зажигательный танец. Этот коллектив известен многим жителям нашего города. Воспитанницы студии устраивали флешмобы на праздниках, посвященных Дню России, Дню семьи, Дню молодежи. В конце декабря планируется проведение еще одного флешмоба.

Екатерина КОРОЛЕВА