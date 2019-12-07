В Ленобласти вручили поэтическую премию

В минувшую пятницу, 6 декабря, в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке состоялось 20-е вручение премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии. Мероприятие прошло под девизом «Мне надо о России говорить».

Первым лауреатом премии в 1999 году был известный поэт Глеб Горбовский, в этом году лауреатом премии в номинации «Всероссийская» был назван московский поэт Виктор Кирюшин за книгу стихотворений «Ангелы тревоги и надежды», а в номинации «Областная» премии были удостоены сразу два литератора из Ленинградской области: поэт Зоя Бобкова из Гатчины за книгу лирических стихотворений «О недосказанности вечной» и краевед из Подпорожья Петр Васильев – за сборник литературно-краеведческих произведений «Сорок сказов Присвирья».

Дипломы и денежные сертификаты в присутствии председателя комитата по культуре правительства Ленинградской области Владимира Цоя лауреатам вручил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

На торжественное мероприятие были приглашены лауреаты премии «Ладога» прошлых лет и многочисленные гости.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, лауреат премии «Ладога» 2003 года

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти