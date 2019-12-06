Не нарушай сам и не позволяй нарушать другим

Прошли времена, когда сотрудник ГИБДД ассоциировался со словом «взятка». И если, нарушая правила, водитель рассчитывает с легкостью откупиться, то его ждет разочарование.

Инспектор может просто сделать предупреждение, когда нарушение небольшое и случилось впервые, но если проступок серьёзный – не ждите снисхождения, ведь от этого зависит безопасность всех участников движения. Честность и непредвзятость вошли в норму, но не стали пока повсеместными. Ещё нужно потрудиться, чтобы полностью изжить коррупцию на дорогах.

Следует с удовлетворением признать, что пора повального дорожного взяточничества миновала. Канул в Лету план по выявлению конкретного числа правонарушений, буквально подталкивавший к злоупотреблениям властью, в составе ГИБДД появились внутренние службы, контролирующие деятельность сотрудников. Под контролем и статистика правонарушений: если на прежде тихом участке дороге их фиксируется необычно большое число – все, кто там работал, попадают под бдительное око коллег по ведомству. Тут инспектора могут и на полиграфе проверить. Изменилось и оборудование, которым пользуются сотрудники ГИБДД: исчезла возможность стереть или подправить фото- и видеозаписи – они сгружаются напрямую на сервер в специальную базу.

Сейчас от инспектора уже можно не ожидать классической навязшей в ушах фразы – «ну, как будем решать вопрос?», – потому что решение возможно только одно, в рамках закона. Мало того, теперь, если вы сами попытаетесь предложить «решить вопрос» при помощи «барашка в бумажке», с вероятностью, близкой к ста процентам, вам в ответ напомнят, что ответственность за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей никто еще не отменял (ст. 291 Уголовного Кодекса РФ).

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов:

«Если говорить о коррупции, связанной с сотрудниками ДПС, то за последнее время я не сталкивался с подобным. Но хочу заметить, что, к сожалению, водители сами её создают – считают, что удобнее и быстрее прямо на месте заплатить ту же половину суммы инспектору и ехать дальше, чем официально оформлять нарушение и оплачивать штраф в банке».

Удивительно, но до сих пор многих автолюбителей вполне устраивает принцип «договориться на месте». Если вас всё-таки остановили сотрудники ГИБДД за какое-то нарушение, то закон даёт вам возможность не давать взятку инспектору, а оформить протокол и заплатить штраф через банк. При оплате в течение 20 дней с даты протокола вы заплатите только половину суммы штрафа.

В случае когда вы не согласны с претензиями инспектора или считаете его действия необоснованными, автоэксперт Дмитрий Попов рекомендует снимать всё на видео – вы имеете на это законное основание. Закон «О полиции» (№ 3-­ФЗ от 07.02.2011) говорит, что деятельность сотрудника МВД носит публичный характер, и на основании этого съёмка действий инспектора ГИБДД является допустимым деянием, если вы в дальнейшем не собираетесь предавать запись публичной огласке, а намерены использовать её для целей обжалования или передачи в службу собственной безопасности.

Если вам довелось столкнуться с проявлениями мздоимства: телефон доверия прокуратуры Ленинградской области – 8 (812) 429-77-55; телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 234-90-21.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива