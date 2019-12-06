Наш район – пример для оптимизма

6 декабря Всеволожский район отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По уже сложившейся традиции в этот день подводят итоги года. Цифры свидетельствуют: сельскохозяйственная сфера Всеволожского района развивается и становится локомотивом для всей Ленинградской области.

Бурный рост производства и прибыльности агробизнеса невозможно представить без ведущих фермерских хозяйств района. В нынешнем году среди отличившихся – генеральный директор ЗАО «Племенной завод Приневское» Мухажир Этуев, глава ООО «РОСТХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веденеева и фермер из Хиттолово Михаил Сеньков (на снимке). Все они в этом году стали лучшими на ежегодном областном конкурсе по присвоению почетных званий и получили награды. Чествовать их будут и на районном празднике.

Выбор Михаила Сенькова

Когда-то давно рулетка судьбы дала фермеру из Хиттолово Михаилу Сенькову уникальный шанс – начать свое собственное дело. Он рискнул и ни капельки не пожалел. Из небольшой личной подсобной фермы его хозяйство постепенно разрослось в серьёзный бизнес со своим пулом покупателей.

– В хозяйстве молочная ферма, в ней 50 коров, ежедневное производство молока составляет 1250 литров. Глава хозяйства достраивает новый коровник и планирует увеличить поголовье животных.

Патриотичный животновод из Всеволожского района уделяет особое внимание каждой буренке. Хотя ему забот и так хватает – на его крепкой хозяйской шее висит молочная ферма.

По призванию и по профессии наш собеседник – ветеринарный врач. После того как окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, начал работать в одном из ведущих племенных хозяйств района. Продвигался вверх по карьерной лестнице. Но быстро пришло понимание того, что самое главное дело в его жизни – самостоятельно заняться фермерством. Став землевладельцем, Михаил Сеньков сразу построил на своем участке ферму. Семья Сеньковых, бросая вызов зоне рискованного земледелия, трудится на наделах с раннего утра до позднего вечера. – Наша ферма основана в 1991 году, хотя, кажется, это было только вчера, – говорит Михаил Сеньков. – В какой-то момент жизни озадачился вопросом, что необходимо самому производить качественную и вкусную фермерскую продукцию. К тому времени распад СССР открыл ящик Пандоры для советских колхозов и совхозов. Они стали распадаться как карточные домики. Сельскохозяйственная отрасль, которая кормилась за счет государственных дотаций, стала приходить в упадок.

– Понимаете, ведь как получается, в советское время себестоимость молока составляла 50 копеек за литр, а в магазинах его продавали за 25 копеек, – рассказывает фермер. – Дотации! Аналогичная ситуация с мясом, которым торговали по 2 рубля 50 копеек, тогда как обходилось оно вдвое дороже. Вот вам и вся арифметика. Оставшись без государственных денег, работа колхозов и совхозов стала убыточной. Некогда процветающие хозяйства оказались на грани выживания. Именно тогда в Ленинградской области и стали зарождаться первые крестьянско-фермерские хозяйства.

Сегодня Сеньковы постоянно держат руку на пульсе последних новшеств. Здесь привыкли анализировать ситуацию и видеть, что может принести прибыль, а где необходимо сокращать расходы. Достаточно перспективной оказалось молочное направление. Правда, только при правильном содержании животных и грамотной технологии производства. Ведь корова – это ежегодные десять месяцев постоянной лактации. Если не продали молоко в тот же день, из него нужно сделать творог, масло, сметану.

– Только чтобы и творожок вкусный получился, да молоко было жирное, необходимы качественные корма, – говорит фермер. – Покупное сено из Тверской, Костромской, Смоленской областей наши коровы даже есть не стали. Привыкли к местному сену, со своих полей, которое вот уже несколько лет сами производим. Лично я у себя травами всю землю засеял и теперь не нарадуюсь. Себестоимость чрезвычайно низкая. Мы всегда подбираем самые чистые корма, потому что это важно для роста и здоровья животных. Острый вопрос реализации продукции, похоже, нас миновал. Она быстро расходится. Потому что четко определили для себя идеологию работы. Тут самое важное – цена.

Фермерский продукт не может быть дешевым. Но дело не в том, что мы хотим продавать очень дорого, а в том, что наши условия отличаются от крупного предприятия, – это и есть особенность производства. Животных закупаем на аукционах, племенных заводах, имеющих высокий уровень доверия, которых много в округе, «отцы» будущих телят – производители из Европы и США.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН