В городах Всеволожского района установили камеры контроля скорости
Новые стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились на дорогах Всеволожского района. Нарушителям скоростного режима теперь будут приходить штрафы из Всеволожска, Сертолово и Кудрово.
Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Камеры для контроля скорости установили вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и аварийно-опасных участков. Также новые камеры были поставлены в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском муниципальных районах.
В ходе последнего этапа на дорогах региона появилось 20 новых камеры. Теперь во всей Ленинградской области работают уже 211 комплексов автоматической фотовидеофиксации.