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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В городах Всеволожского района установили камеры контроля скорости

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Новые стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились на дорогах Всеволожского района. Нарушителям скоростного режима теперь будут приходить штрафы из Всеволожска, Сертолово и Кудрово.

Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Камеры для контроля скорости установили вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и аварийно-опасных участков. Также новые камеры были поставлены в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тосненском муниципальных районах.

В ходе последнего этапа на дорогах региона появилось 20 новых камеры. Теперь во всей Ленинградской области работают уже 211 комплексов автоматической фотовидеофиксации.

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