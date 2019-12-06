Всеволожская школа № 2 отметила 30-летие

Большой праздник по случаю 30-летнего юбилея Средней общеобразовательной с углубленным изучением отдельных предметов школы № 2 при участии ветеранов педагогического труда, учителей, родительской общественности, представителей власти и партнерских организаций состоялся во Всеволожске 4 декабря.

Заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько поздравила виновников торжества и вручила руководителю школы сертификат на 600 тысяч рублей, подчеркнув, что поддержка сферы образования является одним из приоритетных направлений бюджетного финансирования.

Глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич вспомнил, как начиналось строительство второй школы, сколько усилий для его завершения приложил первый директор Анатолий Васильевич Войтов, имя которого носит эта образовательная организация сегодня.

Грамотами Главы МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич отметил математика Людмилу Алексеевну Егорову, учителя начальных классов Людмилу Викторовну Пекки, директора и весь педагогический коллектив школы. В качестве финансовой поддержки глава города вручил школе сертификат на 250 тысяч рублей.

Председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко от всей души поздравила своих коллег, пожелав им здоровья, терпения и творческих взлётов. Коллективу она вручила диплом, а директору школы, кандидату педагогических наук Оксане Михайловне Расторгиной – Почётный диплом районного комитета по образованию. Кроме того, председатель комитета по образованию сообщила, что следующим летом начнётся реставрация актового зала школы.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев выразил признательность педагогам школы № 2, наградив коллектив Почётной грамотой ЗакСа, а также оказал школе финансовую поддержку. Коллектив школы также поздравили: председатель Совета почётных граждан Всеволожского района Татьяна Зебоде, представитель ветеранской организации Виктор Порозов и другие гости.

Творческие подарки подготовили для юбиляра директора всеволожских школ, благодарные выпускники и сегодняшние ученики. На юбилее было много творческих номеров, в которых принимали участие ученики Школы № 2, а также детские коллективы ДДЮТ и ДШИ им. Глинки. В завершение праздника выступил хор педагогов.

Фото Антона ЛЯПИНА