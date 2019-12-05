Сети ЛОЭСК готовы к зимнему максимуму нагрузок

ЛОЭСК одной из первых получила Паспорт готовности к отопительному сезону 2019–2020. Документ за подписью заместителя министра энергетики Евгения Грабчака был выдан областным энергетикам 15 ноября.

– В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в 2019 году компания направила 243 млн рублей на реализацию ремонтной программы, – отметил главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов. – На сегодняшний день годовая программа в физических показателях выполнена на 98%, до конца года все ремонты будут закончены. За этот год ЛОЭСК полностью отремонтировала более 1000 объектов электросетевого хозяйства в крупных городах и поселках Ленинградской области – это километры кабельных и воздушных линий, трансформаторные и распределительные подстанции. Кроме того, компания провела ремонтные работы на всех опорных источниках электроснабжения класса напряжения 35/110 кВ.

За 11 месяцев 2019 года во всех филиалах ЛОЭСК были организованы и проведены 308 противоаварийных тренировок с оперативным персоналом, в том числе девять совместно со смежной сетевой компанией «Ленэнерго». На тренировках отрабатывались практические навыки по предотвращению последствий аварий на объектах электроэнергетики.

– Производственный персонал полностью обеспечен специальной техникой, бригадными автомобилями, необходимыми средствами индивидуальной защиты, комплектами для защиты от воздействия электрической дуги. Укомплектован 100% аварийный резерв электротехнического оборудования и материалов во всех филиалах ЛОЭСК для обеспечения оперативной ликвидации нештатных ситуаций, – подытожил Андрей Горохов.