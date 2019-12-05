Семейные архивы – на вечное хранение

Ленинградский областной архив предлагает жителям региона увековечить память об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. В преддверии 75-летия Победы проходит акция «Живая память Победы в семейных архивах».

В рамках акции жители Ленобласти могут принести письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках. Эти материалы будут представлены на портале «Архивы Ленинградской области». Они станут доступны для широкой аудитории и сохранятся навечно.

Документы будут сразу же отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образы этих документов будут включены в Архивный фонд Российской Федерации.

Документы можно передать в архивный отдел администрации Всеволожского района по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, а также прислать на электронную почту: arhiv@vsevreg.ru

Контактное лицо: начальник архивного отдела Оксана Владимировна Комкова, тел. 8 (813-70) 287-46.

Адрес электронного портала «Архивы Ленинградской области», на котором будут размещены документы: https://archiveslo.ru/