Получить социальную помощь поможет портал

В сложной жизненной ситуации получить помощь поможет портал государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.

Прежде всего необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в любом отделении МФЦ Ленинградской области. Так вам станут доступны все функции портала госуслуг. Затем на сайте gu.lenobl.ru нужно перейти в раздел «Социальное обеспечение», а там выбрать соответствующую вашей жизненной ситуации услугу.

Например, получить услугу «Назначение государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» можно в случае пожара, наводнения или иного стихийного бедствия, произошедшего на территории Ленинградской области. Можно обратиться за помощью и в случае необходимости дорогостоящего лечения и лекарств, а также из-за нетрудоспособности в силу возраста (дети, пожилые) или состояния здоровья (инвалиды), при отсутствии определенного места жительства и многих других.

Внимательно заполняйте соответствующие разделы при подаче заявления на портале и загружайте требуемые подтверждающие документы. Это позволит избежать отказа в получении услуги. О принятом решении по вашему обращению вас проинформируют по электронной почте или по контактному номеру телефона.

В случае положительного решения вы можете выбрать способ получения помощи – лично в ближайшем отделении Почты России или на ваш банковский счёт.

«В 2019 году за получением различных видов государственной социальной помощи через портал госуслуг уже обратилось более 32 000 жителей региона, большая часть из них – граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», – сообщили в комитете цифрового развития Ленинградской области.

Дмитрий НОСОВ