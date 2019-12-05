Первый корпус ЖК «Радужный» готовится к вводу

Комитет госстройнадзора Ленинградской области выдал заключение о соответствии проекту и техническим условиям корпусу 6.1 ЖК «Радужный». В настоящий момент готовятся документы для ввода дома на 288 квартир в эксплуатацию.

Весной этого года с компанией «Гарант Девелопмент» было заключено соглашение на достройку проблемного объекта. В качестве компенсации в сентябре у инвестора был выкуплен детский сад в микрорайоне Южный за счет средств областного бюджета. Компания «Главстройкомплекс» перешла в конкурсную стадию банкротства.

По итогам совещания в правительстве региона соглашение о достройке второго корпуса 6.6 планируется подписать в течение недели. Ориентировочный срок завершения дома – март 2020 года.