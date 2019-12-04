Учитель музыки из Лесколово пробилась в финал общероссийского конкурса

Мария Гончарова, учитель музыки в Лесколовском отделении Кузьмоловской школы искусств, победила в отборочном туре общероссийского конкурса «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств» – 2019.

В первом туре участвовали 182 преподавателя. Все конкурсанты должны были предоставить жюри методические материалы, используемые в работе.

По результатам заочного тура были отобраны 15 учителей, которые поедут в Москву на второй очный этап конкурса. Преподаватели проведут открытый урок, во время которого должны будут продемонстрировать свое профессиональное мастерство и творческий подход к образовательному процессу.