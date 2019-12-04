Ленинградская область – лидер по привлечению инвестиций

Более 1,5 миллиардов рублей получил 47-й регион из федерального центра по итогам комплексного анализа показателей социально-экономического развития. Об этом шла речь сегодня на ежегодной пресс-конференции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Прямая трансляция брифинга велась в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Администрация Ленинградской области». Всего на пресс-конференцию было аккредитовано 144 журналиста.

– Подводя итоги социально-экономического развития, могу сказать, что сумели добиться достойных показателей, – подчеркнул глава 47-го региона. – Доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились более чем на пять миллиардов рублей. Эффективная работа и достижения в социально-экономической сфере позволили победить в соответствующем рейтинге и получить грант в 1,5 млрд рублей. Как говорят, лучший рейтинг это тот, за который дают деньги. Отличились мы и в сфере привлечения инвестиций. Только на ПМЭФ-2019 область подписала соглашений на сумму в один триллион рублей. Серьезная инвестпрограмма в полтора триллиона рублей будет реализована в Кингисеппском районе.

По словам Александра Юрьевича, в прошлом году прирост инвестиций составил шесть миллиардов рублей.

– Надеюсь, что в нынешнем году эта цифра не изменится и даже чуть вырастет, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Кроме того, недавно мы приняли бюджет Ленинградской области, который направлен на реальное развитие. Планируется потратить 15 млрд рублей на строительство социальных объектов. Отмечу, что правительство совершенствует социальную политику, вводя дополнительные льготы, реализуя программы по расселению жителей аварийных домов, поддерживая многодетные семьи.

Ирэн ОВСЕПЯН