Девушки из «Феникса» оказались лучше всех

В спортивном комплексе Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва прошли финальные игры по баскетболу Лиги школьного спорта Ленинградской области.

В турнире участвовало восемь команд – победителей зональных соревнований. Это были юные спортсмены из Всеволожска, Гатчины, Волосово, Соснового Бора, Тихвина, Сланцев, посёлка Винницы Подпорожского района, города Кудрово Всеволожского района. Всего 73 участника. Девиз соревнований: «Займись спортом! Стань первым!»

В итоге первое место среди девочек заняла команда школьного спортивного клуба «Феникс» из Школы № 2 города Всеволожска. Среди мальчиков на первом месте – школьный клуб «Альтаир» из города Волосово.

Напомним, открытие сезона 2019–2020 года Лиги школьного спорта состоялось в Кудрово 3 сентября. Состязания для школьников в этом году проходят в восьми видах спорта: баскетбол, бадминтон, хоккей в валенках, хоккей в зале (флорбол), чирлидинг, шахматы, мини-гандбол и плавание.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожской СШОР