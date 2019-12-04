Всеволожские бойцы собрали урожай медалей на всероссийском турнире

Всероссийский турнир «Кубок Губернатора Ленинградской области» по спортивной борьбе в разделах грэпплинг и грэпплинг-ги прошел 1 декабря в Выборге. В нем принимали участие спортсмены от 6 до 19 лет. Было подано 536 заявок из 16 субъектов Российской Федерации.

Воспитанники всеволожского Клуба смешанных единоборств «Боец» отличились на соревнованиях. Завоевав золотую медаль в дисциплине грэпплинг, Саргис Хачатрян выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Кирилл Майданский не только завоевал золотую медаль в дисциплине грэпплинг-ги, но и серебряную в дисциплине грэпплинг и также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ярослав Майданский завоевал серебряную и бронзовую медали, Шахбоз Мажидов – серебряную медаль, Демид Шумилов, Савелий Шумилов, Никита Чебан, Дмитрий Амельцев, Борис Наумов завоевали по бронзовой медали. А Макар Климентьев – две бронзовые медали.

Людмила ОДНОБОКОВА