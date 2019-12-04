Александр Дрозденко назвал условия своего участия в выборах губернатора в 2020 году

Сегодня на ежегодной пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что не исключает своего участи в выборах в 2020 году.

– У меня два работодателя: народ, который меня выбрал, и президент, – подчеркнул губернатор. – Я подписал контракт с жителями региона, избравшими меня, и стараюсь исполнять его честно и достойно. Если будет поддержка работодателей, то я буду участвовать в выборах.

По словам Александра Дрозденко, работать губернатором нелегко, это тяжелый труд.

– По площади Ленинградская область – это две Бельгии. Поэтому приходится трудиться 24 часа в сутки. Необходимо внедрять программы, направленные на развитие региона, среди которым много важных и амбициозных проектов, – отметил глава региона. – Губернатор должен чувствовать пульс своих жителей и эмоционально реагировать на их чаяния. Как только становишься равнодушным необходимо покинуть свой пост.

Ирэн ОВСЕПЯН