Токсовская больница включена в программу ремонта

В 2020 году в Токсовской межрайонной больнице запланирована реновация отделения хирургии и педиатрического отделения. Предполагается, что на эти цели из областного бюджета будет выделено около 150 млн рублей.

Токсовская больница попала в областную программу обновления вместе со многими другими медицинскими учреждениями. В общей сложности планируется провести ремонты в 34 объектах здравоохранения.

В Ленинградской областной клинической больнице в следующем году откроются обновленное отделение ЭКО и поликлиника. Стоимость работ составит 170 млн рублей.

Кроме того, в планах областного комитета по здравоохранению провести ремонты детских поликлиник Пикалево, Волосовской, Подпорожской и Рощинской межрайонных больниц, отделения реабилитации детской клинической больницы в Тихвине и ряда отделений в Киришской, Ивангородской и Ломоносовской больницах.