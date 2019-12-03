Жителям Всеволожска подарили «Добрый вечер»

Концерт авторской песни «Добрый вечер» состоялся в минувшую пятницу в Культурно-досуговом центре «Южный».

Первый концерт с участием известных исполнителей прошел в октябре и вызвал хорошие отклики, второй тоже подарил сюрпризы. Очень тепло приняли зрители выступление звезды «Дорожного радио» Раисы Отрадной. Аплодисменты зала вызвало появление Валентины Ивановой из Ашхабада. В прошлом году она стала победителем конкурса «Кинопесня», и сейчас её лирическая новелла звучит на телеканале ВГТРК в фильме «Начнём всё сначала».

Были на концерте и два детских выступления. Зрителей покорила участница проекта «Голос», тринадцатилетняя вокалистка Лиза Зиновьева, бурные аплодисменты сорвал и юный обладатель премии Законодательного собрания Санкт-Петербурга «Гран-при «Восходящая звезда» Александр Малахов.

На концерте не было жанровых ограничений. Любители шансона с удовольствием слушали Милу Макроцкую из Екатеринбурга и Игоря Душкина из Ставрополя. Заглянул на вечер и порадовал исполнением собственных песен москвич Сергей Слепухин, у которого в Санкт-Петербурге на следующий день был сольный концерт. Проект «Добрый вечер», вне всякого сомнения, добавил поклонников Александру Смирнову (группа «Смирнов и Ко»).

Немного задержался из-за дорожных пробок наш родной коллектив – фольк-шоу «Ярмарка», но зато зажигательное выступление Алёны Мальцевой и Александра Юрова сделало финальный аккорд концерта ярким и запоминающимся.

Фото Антона ЛЯПИНА