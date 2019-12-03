Группа компаний «Орими» запустила третье предприятие

Завод по выпуску растворимого кофе открылся сегодня, 3 декабря, в технопарке «Уткина заводь» в деревне Новосаратовка. Это третье по счету предприятие группы компаний «Орими», два из них находятся в Ленинградской области и одно в Петербурге.

На открытии присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, руководитель администрации Андрей Низовский и другие почетные гости.

Общий объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд руб. Большая часть средств была направлена на приобретение оборудования. На площади в 45 тыс. кв. м планируется наладить полный цикл производства, в котором будут задействованы 510 сотрудников. К шеф-монтажу современного оборудования привлечены иностранные специалисты. На мониторах благодаря контрольной системе можно наблюдать за всеми процессами приготовления кофе.

В первое время на объекте будут выпускать до 4200 тонн кофе в год. В дальнейшем эту цифру планируется увеличить до 8500 тонн. Реализовываться продукция будет как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Решение о строительстве нового завода было принято с целью повышения уровня локализации производства и импортозамещения. Ввод предприятия позволит наладить выпуск всех видов кофе, в том числе и растворимого. До запуска нового завода здесь производился только натуральный обжаренный кофе.

– Рынок горячих напитков конкурентный, основные игроки – зарубежные фирмы, – отметил председатель правления предприятия Сергей Касьяненко. – Но высокие технологии и отличное качество позволяют держать марку и достойно конкурировать. Сегодня группа компаний экспортирует продукцию в 35 стран мира.

– Компания начинала с инвестиций в семь миллионов рублей и с персоналом в 150 человек, – рассказал председатель совета директор Александр Евневич. – Тогда нам правительство Ленобласти представило существенные преференции, которые стали хорошим кешбэком. Сегодня предприятие крупнейший налогоплательщик в 47-м регионе. А средняя заработная плата наших сотрудников составляет 63 тысячи рублей.

– Ленинградская область занимает ведущие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности, – отметил Александр Дрозденко. – Расширение мощностей действующих предприятий говорит о том, что в регионе реализуется правильная стратегия для работы предпринимателей. Они чувствуют себя комфортно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти