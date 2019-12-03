В Морозовке прошел турнир памяти Валерия Стовбы

В минувшую субботу, 30 ноября, в Спортивной школе олимпийского резерва ФОК поселка им. Морозова при поддержке администрации Всеволожского района состоялся детский турнир по кобудо, посвященный памяти Героя Российской Федерации Валерия Стовбы.

Инициатором этого спортивного мероприятия выступил клуб боевых искусств «Сатори» города Всеволожска. Турнир начался с показательных выступлений юных спортсменов в дисциплинах «ниппон кемпо» и «борьба в стойке».

Более 70 участников и гостей турнира приветствовали пришедших на встречу родственников Валерия Стовбы: вдову Елену, сестру Елену Кузнецову, ее папу Георгия Ларченко, дочь героя Софью, его племянника Виктора Кузнецова (участника клуба «Сатори», которому в этом году присвоено звание мастера спорта).

В завершение турнира победителям были вручены заслуженные награды.

Напомним, Валерий Станиславович Стовба родился в 1966 году в Казахстане. В Рахью его семья переехала в 1980 году. С 1983 года и по 1986 год Валерий обучался в Кировском авиационно-техническом училище в Вятке. 29 сентября 1996 года ценой своей жизни капитан Стовба выполнил боевое задание по уничтожению бандформирования на границе Таджикистана с Афганистаном. В поселке Рахья ему установлен памятник. 14 декабря 1996 года Указом Президента Российской Федерации всем четырем членам экипажа вертолета было присвоено звание Героя России. Капитанам Игорю Будаю и Валерию Стовбе – посмертно.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО