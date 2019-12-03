Во Всеволожске наградили лучших предпринимателей района

Торжественная церемония награждения лучших предпринимателей Всеволожского района прошла в минувшую пятницу в гостеприимных стенах нового гольф-клуба.

– Конечно, далеко не каждый решится начать с нуля собственное дело, – отметил глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич в поздравительной речи. – Вы сделали этот шаг, который приносит пользу и всем остальным жителям. Вы создаете рабочие места и выплачиваете налоги. За счет налоговых поступлений власти могут выполнить свои социальные обязательства. Поэтому мы всегда будем поддерживать предпринимателей, особенно малый бизнес.

В настоящее время всеволожское бизнес-сообщество объединяет сотни предпринимателей, производящих самые разнообразные товары и услуги.

– На сегодняшний день развитие малого и среднего предпринимательства – это одна из стратегических задач нашей страны, – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Тоноян. – Ваше участие в национальных проектах, которые реализуются правительством Российской Федерации, участие в жизни Ленинградской области и Всеволожского района – это неоценимый вклад в общее дело.

Грамотой Главы МО «Город Всеволожск» были награждены: ООО «Интериор декор» за участие в программе формирования комфортной городской среды территории МО «Город Всеволожск» и популяризации активного уличного отдыха; ООО «Всевлесстрой» за активное участие в реализации проекта партиципаторного бюджетирования «Решаем вместе» и неоценимый вклад в развитие территории МО «Город Всеволожск»; ООО «Артстрой СПб» за активное участие в реализации проекта партиципаторного бюджетирования «Решаем вместе» и неоценимый вклад в развитие территории МО «Город Всеволожск»; ИП «Скопио Ульяна Андреевна» за творческий вклад в инициативу установления ценности ручного творческого труда, за популяризацию и пропаганду искусства народного художественного промысла на территории МО «Город Всеволожск».

Грамотой Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» были награждены: ИП «Ольга Юрьевна Лакомова» за лучший социальный проект; ИП «Оксана Владимировна Новикова» за лучший социальный проект; ОАО «Руском Полимер» за инновации в производстве и страт экспортной деятельности; ЗАО «ФП Мелиген» за активное участие и развитие инвестиционной привлекательности района; ЗАО «Ленинградский сборочный завод» за активное участие и развитие инвестиционной привлекательности района; ООО «НПК Палитра» за вклад в развитие экономической жизни Всеволожского района; ОАО «Гамма» за вклад в воспитание младшего поколения; ИП «Роман Владимирович Куражков за активное участие в конкурсах района и области; ООО «Бизнес Геометрия» за вклад в развитие экспорта и организацию деловых мероприятий; ИП «Кристина Сергеевна Фокина» за лучший стартап в сфере производства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации ВМР