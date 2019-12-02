Новая награда Алексея Баранова

Мастеру спорта международного класса Алексею Баранову вручили почетный знак Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Алексей Баранов родился в Токсово и сейчас проживает здесь. Его становление как спортсмена связано с легендарной Кавголовской школой. Здесь еще в школьном возрасте он начал заниматься лыжным двоеборьем. Начиная с 1972 года, в течение 10 лет входил в основной состав Олимпийской сборной СССР. В 1976 году ему была предоставлена высокая честь – защищать нашу страну на Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия).

Сейчас Алексей Баранов имеет звание «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный тренер России» (1999 год). С 1982 года и по сей день находится на тренерской работе. За это время подготовил бронзового призера Олимпийских игр Валерия Столярова (Япония, 1998 год), мастера спорта международного класса Сергея Матвеева, участника Олимпийских игр 2006 года Дмитрия Матвеева. С 2015 по 2019 год Алексей Леонидович работал главным тренером олимпийской сборной России по лыжному двоеборью. Под его руководством сборная России по лыжному двоеборью завоевала золотую медаль зимних юношеских Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере и достигла других успехов на международных соревнованиях.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива семьи Барановых