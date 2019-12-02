Многодетным мамам подарили день отдыха

Ко Дню матери администрация Всеволожского района сделала подарок многодетным семьям. Девятнадцать матерей вместе с мужьями и детьми были приглашены в санаторий-профилакторий «Мельничный ручей», где в течение дня получили комплекс оздоровительных процедур и отдохнули.

До обеда гостей пригласили на кислородный коктейль; затем они прошли аэрофитотерапию; побывали в соляной пещере. После этих оздоровительных процедур женщины посетили сауну с бассейном, а достигнутые результаты закрепили приятным чаепитием. Мужчины воспользовались сауной во второй половине дня.

Пока родители восстанавливали здоровье, дети находились в игровой комнате под присмотром воспитателя.

В 15 часов дня гостей пригласили в актовый зал для награждения. В торжественной церемонии чествования принимали участие: заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Эдуард Чирко, заместитель главы администрации района Светлана Хотько, помощник Благочинного Всеволожского района по делам культуры отец Олег Патрикеев.

Виновниц торжества, каждую из которых представляли залу, приглашали на сцену, где им вручали благодарности главы администрации и букеты цветов.

Развлекательную программу, в которой были и песни, и викторина «Угадай мультфильм», провел ведущий мероприятия Евгений Ануфриев. Гвоздем программы стал ученик ДШИ из пос. им. Морозова, обладатель Гран-при областного конкурса «Созвездие талантов 2019», юный вокалист Арсений Маврин.

После церемонии награждения гостей пригласили на мастер-классы по декупажу и изготовлению глиняной посуды на гончарном круге.

Фото Антона ЛЯПИНА