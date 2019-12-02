ЕСИА – пропуск в новый мир

Государственная программа «Информационное общество», которая реализуется в нашей стране с 2010 года, дала гражданам России доступ к огромному количеству государственных и муниципальных услуг в электронном виде, помогая экономить время, силы и средства.

Всем известен портал gosulugi.ru, на котором можно не выходя из дома подать заявление и получить нужную справку. Но, чтобы воспользоваться всеми благами новых технологий, гражданин должен быть зарегистрирован в ЕСИА – единой системе идентификации и аутентификации.

ЕСИА – это государственная информационная система Российской Федерации, которая обеспечивает единый метод регистрации, идентификации и аутентификации пользователей во всех государственных информационных системах. Условно учетную запись в ЕСИА можно считать неким «электронным паспортом».

Регистрация в ЕСИА проходит в 2 этапа – создание учётной записи и подтверждение личности. Создать учётную запись в ЕСИА можно прямо на портале gosulugi.ru, но удобнее и проще посетить ближайший МФЦ «Мои документы». Специалисты центра и проконсультируют о возможностях системы, и помогут корректно внести ваши данные – приготовьте паспорт и СНИЛС, и подтвердят вашу личность. Всего один визит – и вам доступны все преимущества портала госуслуг.

Используя логин и пароль ЕСИА, вы также получаете возможность пользоваться сервисами на сайтах налоговой службы (nalog.ru), пенсионного фонда (pfrf.ru), главного управления по вопросам миграции (гувм.мвд.рф), службы Росреестра (rosreestr.ru) и многих других.

Вам не придётся каждый раз вносить в заявления свои данные – они автоматически будут заполняться из вашей учётной записи. Быстро, удобно, никаких опечаток.

Не беспокойтесь за сохранность персональных данных – система надёжна и постоянно дорабатывается и улучшается. Если вы забудете свой пароль доступа – не беда. Берите паспорт и снова отправляйтесь в МФЦ. Сотрудники многофункционального центра на месте помогут вам создать новый пароль и восстановить доступ к личному кабинету.

«Услуга по регистрации в ЕСИА входит в десятку самых востребованных услуг, которые жители получают в МФЦ. Только с начала 2019 года мы зарегистрировали почти 80 тысяч граждан. А за весь период оказания услуги – порядка 300 тысяч», – комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.

Понадобится что-то уточнить, звоните в единую справочную службу МФЦ: 8 (800) 500-00-47.

По всей Ленинградской области сегодня работают 33 филиала и отдела ГБУ ЛО «МФЦ», в небольших муниципальных образованиях госуслуги предоставляются посредством удаленных рабочих мест (УРМ) – малых МФЦ на 1–2 окна.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива