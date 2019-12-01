Наша цель: 90-90-90

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Нет, это не новая формула красоты. Этими цифрами выражена амбициозная, но вполне достижимая задача по борьбе со всемирной эпидемией СПИД/ВИЧ, которая стоит перед мировым сообществом. Как же расшифровываются эти числа?

К 2020 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; к 2020 году 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию; к 2020 году у 90% людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия.

Достижение такого результата должно приблизить человечество к прекращению распространения СПИДа на Земле. Приходится признать, что в настоящее время эта проблема приняла глобальный масштаб, и подтверждение тому почти 32 миллиона жизней, унесенные этой болезнью.

В память о них ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людей, живущих с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под определенным девизом, в этом году – «Сообщества добиваются перемен». Что это значит? Можно перефразировать девиз как «Один в поле не воин» – только сообща можно добиться реальных результатов в любом серьезном деле. В деле борьбы с ВИЧ/СПИД очень важно устранение барьеров, препятствующих лицам, затронутым ВИЧ, нормально существовать. Это касается и их жизни в социуме, получения различных услуг, информированности и в конечном итоге – защите прав человека.

Одним из важнейших принципов борьбы с ВИЧ является информированность. Этот термин означает не только и не столько получение достоверных сведений о том, какую опасность несет ВИЧ для каждого человека и человечества в общем, но и ранняя диагностика. Именно с этой целью дважды в год проходит Европейская неделя тестирования – кампания, которая призвана усилить работу по повышению осведомленности населения о ВИЧ, преимуществах раннего тестирования на ВИЧ и непосредственно проведения самого тестирования.

С 2016 года Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В этом году акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» прошла с 17 июня по 5 ноября и охватила 191 город 40 регионов России. В мобильных пунктах тестирования 30 288 жителей страны узнали свой ВИЧ-статус, узнали информацию о ВИЧ и СПИДе и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Во Всеволожск экспедиция Минздрава прибыла 5 сентября. Специалисты провели занятия с медиками Всеволожской больницы, мобильный пункт тестирования на Юбилейной площади нашего города тестировал всех желающих узнать свой ВИЧ-статус. Помогали им волонтеры-медики, студенты Всеволожского отделения Ленинградского областного медицинского техникума.

Экспресс-тестирование сопровождалось консультацией, в ходе которой специалисты доступно рассказали о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

За период проведения акции в Ленинградской области было протестировано 785 человек (еще экспедиция посетила Гатчину, Выборг, Сосновый Бор, Тихвин), прошли обучение 285 медицинских специалистов.

Несмотря на все усилия Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: только в 2018 году от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 770 000 человек. Только вдумайтесь в эти цифры: на конец 2018 г. в мире насчитывалось примерно 37,9 млн человек с ВИЧ-инфекцией, а 1,7 млн человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2018 году.

По данным Федерального государственного статистического наблюдения, в Российской Федерации на конец 2018 года. всего зарегистрировано 896 075 человек, в крови которых методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ. Оценочное число лиц, инфицированных ВИЧ и проживавших в регионах РФ в 2018 году, полученное исходя из методики ЮНЭЙДС, составило 1 000 020 человек.

Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30 – 44 года.

Ленинградская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. Показатель распространенности превышает среднероссийский уровень почти в 1,5 раза. На начало второго полугодия 2019 года на территории области проживало чуть менее 19 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией.

Многие считают, что проблема заражения ВИЧ-инфекцией касается только «неблагополучных» слоев населения (наркоманы, люди без определенного места жительства и т.п.). Но в последнее время ситуация изменилась: в эпидпроцесс вовлекается социально благополучное население и передача вируса происходит в основном половым путем. Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество женщин и детей, рожденных от них.

В рамках недели тестирования на ВИЧ во Всеволожской КМБ проводится экспресс-тестирование всех желающих. Пройти его можно в часы работы следующих подразделений: Центр здоровья Всеволожской поликлиники, Всеволожская поликлиника (инфекционный кабинет), в амбулаториях Кальтино, Рахья, Краснозвездинской поликлинике, на передвижной амбулатории (по графику ее работы). Также для жителей Кудрово 1 декабря с 12.00 до 15.00 на территории парковки Торгового центра «Лента» в Кудрово будет работать мобильный пункт тестирования. Для этого нужно будет заполнить анонимную анкету.

Оксана РЕШНЯК, врач-инфекционист Всеволожской КМБ