Александр Дрозденко встретился с сертоловскими активистами

В воскресенье, 1 декабря, глава 47-го региона Александр Дрозденко провел личный прием жителей города Сертолово, объединившихся в инициативные группы.

Так, в числе обратившихся к губернатору были жильцы квартала Сертолово-2, обеспокоенные проблемой расселения 27 домов барачного типа. Глава региона сообщил членам инициативной группы, что в настоящее время за счет средств областного бюджета в микрорайоне реконструированы коммуникации, пообещал взять на контроль согласование генплана и проекта планирования территории Сертолово-2.

Тренеры по дзюдо пришли на встречу вместе с «группой поддержки», состоящей из юных спортсменов. Они обратились к губернатору с просьбой посодействовать в расширении площади спортивных объектов для тренировок. В ходе встречи Александр Дрозденко согласовал заявку на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для боевых искусств и двумя универсальными игровыми залами на Центральной улице.

Инициативная группа во главе с директором школы искусств Михаилом Коноваловым подняли тему реконструкции местного Дома офицеров и возможности размещения на его базе учреждений дополнительного образования. В ответ Александр Дрозденко напомнил собравшимся, что из-за отказа от выполнения работ недобросовестным подрядчиком проект реконструкции бывшего Дома офицеров потребовал внесения изменений в связи с дальнейшим разрушением здания, оставленного военными в 2008 году. Губернатор Ленобласти связался по телефону с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и поручил ему приложить все усилия к тому, чтобы новый подрядчик не позднее третьего квартала 2020 года вышел на строительную площадку по новому проекту, прошедшему экспертизу.

По обращению представителей педагогического сообщества и родительского комитета глава 47-го региона сообщил о проектах строительства в городе новых учреждений образования. По программе «Стимул» школа в микрорайоне Новое Сертолово должна открыться в 2021, по региональной программе уже проектируется школа на улице Кожемякина, ее ввод планируется в 2022 году.

Молодые жители города Сертолово предложили благоустроить спортивную площадку и комплекс тренажеров в микрорайоне Черная Речка и обустроить лесную территорию вокруг гимназии в районе Сертолово-1.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти