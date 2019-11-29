Новое почтовое отделение открылось в Кудрово

Объект на улице Пражской, 13 сегодня, 29 ноября, проинспектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона приобрел в отделении приставку для телевизора.

– В отделении четыре операционных окна, – рассказал руководитель Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников. – У нас внедряются новые современные технологии по ускоренному вручению посылок. За пять секунд по СМС у оператора можно будет получить бандероль. Для этого необязательно заполнять множество ненужных бумаг.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА