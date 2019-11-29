Ленобласть накормит Россию шампиньонами

Сегодня, 29 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области Агрохолдинг «Выборжец» открыл крупнейшее в СЗФО предприятие по производству грибов.

Ежегодный объем выпуска продукции – 10 тысяч тонн шампиньонов. Общая площадь грибного комплекса 3,9 га. Компания намерена трудоустроить более 300 сотрудников.

– Совсем недавно на предприятии стали выращивать баклажаны, теперь открылось еще одно важное производство, – отметил на открытии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Компания намерена покрыть треть потребности РФ в грибах. Огромные планы у агрохолдинга по строительству завода по выпуску компоста в Лужском районе мощностью 40 тысяч тонн грунта в год. Пока, к сожалению, есть определенные сложности, и его приходится завозить из Венгрии и Польши. После того как предприятие решит эту проблему, сократится себестоимость продукции, а сэкономленные средства направят на улучшение экономических показателей и дальнейшее расширение производства.

– Такие предприятия решают вопрос импортозамещения, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Раньше грибы завозились из Польши. Благодаря открытию новых производств создаются рабочие места, выплачиваются налоги.

Отметим, что общий объем инвестиций в производство грибов и компоста составил 5,6 млрд руб. Срок окупаемости объектов – восемь лет. Общая площадь предприятий агрохолдинга на сегодняшний день составляет 850 га. На предприятии работает 3,5 тыс. сотрудников. По прогнозу объём производства в 2019 году составит около 16 тысяч тонн, из них – 12 400 тонн овощей и 30 млн штук салата и зелени.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА