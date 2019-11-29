В «Трех китах» открывается новый детский сад

В Западном Мурино введен в эксплуатацию новый детский сад на 100 малышей. Открытие социального объекта на территории квартала «Три кита» намечено на начало 2020 года.

Образовательное учреждение полностью укомплектовано, идет формирование детских групп и набор персонала. Детский сад будет особенно востребован жителями новостроек Западного Мурино, в котором пока ощущается дефицит мест для дошколят. Ситуация существенно улучшится после ввода еще двух детских садов, которые сейчас строятся на территории квартала.

Стоимость выкупа дошкольного учреждения составила 89,6 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет областного и местного бюджетов. Всего в этом году во Всеволожском районе появится 15 детских садов, а общее количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 2125.