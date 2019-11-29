Александр Дрозденко принял участие в открытии молокозавода в ЗАО «Приневское»

Сегодня, 29 ноября, на ЗАО «Племенной завод «Приневское» после реконструкции открыли молочный завод.

Предприятие будет перерабатывать 16 тонн сырья в сутки. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продегустировал первую продукцию нового молокозавода.

– Очень вкусное масло из козьих сливок, нежное, мягкое, воздушное и тает во рту», – заявил глава 47-го региона.

– После реконструкции площадь помещений увеличится вдвое, – отметил генеральный директор Мухажир Этуев. – Инвестиции в проект составили 230 млн руб. Сегодня налажен замкнутый круг производства – от высоких надоев до переработки. К сожалению, ранее предприятие было ограничено рабочими площадями. После реконструкции число производственных помещений составит 990 кв. м, а мощность – до 30 тонн переработанного сырья в сутки. Это позволит расширить ассортимент выпуска мягких сыров. На заводе разрабатывают также технологию производства твердых сыров.

Валовый надой молока на ЗАО «Племенной завод «Приневское» крупного рогатого скота на поголовье в 915 голов за девять месяцев нынешнего года составил 7394 тонны. Существенно повысить продуктивность животных поможет цех по переработке рапса для жмыха.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА