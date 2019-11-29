Александр Дрозденко стал «кванторианцем»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 29 ноября, проинспектировал детский технопарк «Кванториум» и стал почетным «кванторианцем». Глава региона пообщался с ребятами, которые презентовали свои инновационные идеи и интересные проекты.

Отметим, что в сентябре нынешнего года современная инновационная площадка была открыта на базе Всеволожского агропромышленного техникума. Реализовывалось нововведение в рамках Федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», которая находится под патронажем Президента РФ. Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров путем дополнительного образования.

Для создания «Кванториума» всего было потрачено около 50 млн руб. Софинансирование из регионального бюджета составило 24,1 млн руб. Сегодня на площадке в 1 тыс. кв. м установлено современное оборудование: робототехнический конструктор, оптические микроскопы с системой визуализации, 3D-принтеры, микрокомпьютеры и устройство имитации солнц.

– «Кванториум» включает в себя шесть направлений обучения, – говорит руководитель технопарка Софья Сычева. – Каждый из них способствует развитию не только узконаправленных знаний, но также поднимает soft skills на новый уровень и развивает четыре компетенции: коммуникацию, критическое решение, креативность и командность. Главным преимуществом детского технопарка стало бесплатное обучение ребят от 11 до 18 лет. На сегодняшний день здесь учатся 345 детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА