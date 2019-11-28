Ремонт ограничит движение на трассе «Сортавала» в районе Агалатово

На 15-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» на развязке в районе деревни Агалатово Всеволожского района полностью перекроют три съезда и организуют реверсивное движение.

Ограничение связано с работами по устранению деформаций дорожного покрытия.

С 28 ноября по 1 декабря будут поочередно полностью перекрываться съезды по направлению из Санкт-Петербурга в Агалатово, из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в Приозерск, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кроме того, будет введено реверсивное движение с ручным регулированием на съезде по направлению из Агалатово в Санкт-Петербург и Приозерск.