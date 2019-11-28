В Ленинградской области с 1 января увеличится МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысится в Ленинградской области с января 2020 года.

Соответствующее соглашение заключили правительство 47-го региона, Ленинградская Федерация Профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Размер МРОТ увеличится на 6,7%, таким образом минимальная заработная плата в области составит 12 800 рублей. В эту сумму не будет включаться доплата за работу в выходные дни и сверхурочные.

Напомним, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области на 2019 год составляет 12 000 рублей.