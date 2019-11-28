Всеволожский район – в лидерах по поддержке малого и среднего бизнеса

На заседании правительства Ленинградской области подвели итоги работы организаций, отвечающих в регионе за поддержку предпринимателей. В тройку лидеров вошли организации Всеволожского, Бокситогорского и Приозерского районов.

Инфраструктуру поддержки предпринимательства оценивали по методике Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Для определения качества работы организаций проводилось анкетирование, интернет-опросы, «контрольные закупки», учитывались статистические показатели.

– Мы много средств выделяем на поддержку бизнеса, и я встречался с теми предпринимателями, кто эту поддержку получил – это реально работает. Но нужно быть активными, предлагать свои услуги и помогать нашим предпринимателям, – отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

За 10 месяцев 2019 года организации, которые отвечают за поддержку предпринимателей, провели более 35000 консультаций. 7200 субъектов малого и среднего бизнеса стали участниками федерального проекта «Популяризация предпринимательства». 1700 физических лиц прошли обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.