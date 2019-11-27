Новогодняя ель – бесплатно!

В преддверии Нового года Всеволожское лесничество напоминает о том, что жители Ленинградской области с 16 декабря могут бесплатно срубить новогоднюю ель и деревья других хвойных пород.

Для этого необходимо приехать во Всеволожское лесничество по адресу: п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22, имея при себе паспорт гражданина РФ, для заключения договора купли-продажи. Согласно областному закону № 160-оз от 13.11.2007 года отпускается одна ель на одного человека.

Время работы: будние и выходные дни с 10.00 до 15.00. Телефон для справок 8 (812) 616-25-87.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива