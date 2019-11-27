На дорогах Ленинградской области ожидается гололед

По прогнозам синоптиков, с 27 по 28 ноября на территории Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

27 ноября днем в большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед. В четверг, 28 ноября, днем ожидается снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Дорожный комитет и ГКУ «Ленавтодор» для борьбы с гололедицей дал указание районным ДРСУ выводить максимальное количество спецтехники на региональные трассы. Кроме того, во избежание наледи и гололеда дорожники намерены использовать солевые растворы для очистки асфальта.

Для водителей Ленинградской области работает горячая линия диспетчерской службы «Ленавтодора», телефон: 8 (812) 251-42-84.