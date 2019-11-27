Молодежь Всеволожского района рассчитает формулу успеха

Молодежный образовательный форум Всеволожского района «Формула успеха» пройдет 6–7 декабря. Принять участие в форуме могут жители района в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году участники узнают про гранты и субсидии, управление деятельностью команды в проекте, маркетинг лидера, тренды SMM в 2020 году, а также много другой полезной информации. Лучший проект, представленный на форуме, получит поддержку для реализации в 2020 году.

Все участники бесплатно размещаются в комфортабельных номерах, им предоставляется трехразовое питание.

Заявку на участие в ежегодном молодежном образовательном форуме можно отправить до 2 декабря в отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района по электронной почте molod_ezh@mail.ru

Все подробности размещены на странице Молодежного актива Всеволожского района в социальной сети «ВКонтакте».