Всеволожцы могут обратиться на горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения льготников

В четверг, 28 ноября, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов совместно с областным комитетом по здравоохранению проведет горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами.

Жители Ленобласти, столкнувшиеся в 2019 году с проблемами, связанными с несвоевременным получением или отсутствием лекарств в льготных аптеках населенных пунктов, в которых они проживают, могут сообщить об этом Уполномоченному.

Обращения будут приниматься 28 ноября с 10.00 до 14.00 по телефонам: 8 (812) 916-50-63 и 8 (812) 296-60-19.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива