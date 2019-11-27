Активные школьники собрались в Центре «Молодежный»

Школа актива для членов Парламента старшеклассников Всеволожского района прошла в Центре «Молодежный». 22, 23 и 24 ноября гости мероприятия узнали много нового.

Познавательные лекции начались в первый же день. Подросткам рассказали о том, как важно развивать школьное ученическое самоуправление в своем классе, как заинтересовать одноклассников и сделать их своими единомышленниками. После этого руководители школьных советов обсудили продвижение проекта «Школа лидера», а также обозначили график работы самоуправления на ближайшее время. Затронули и другие организационные вопросы.

Тьютор Ольга Радлевич рассказала о том, какой смысл кроется в понятиях «лидер» и «команда». О базовых навыках социального проектирования, которому в ДДЮТ Всеволожского района учат уже не первый год, рассказала наставник Лариса Веселова. На дополнительных занятиях по социальному проектированию подростки могут узнать о том, как разработать свой собственный проект и грамотно представить его публике. Вечером отмечали день рождения Парламента старшеклассников.

Следующие два дня также были насыщены событиями. Руководители ШУС встретились с председателем исторического клуба при губернаторе Ленинградской области Геннадием Москвиным, который рассказал о том, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне. Кроме того, Геннадий Александрович рассказал собравшимся малоизвестные факты о войне.

Также в эти дни прошло множество лекций. Подростков учили справляться с конфликтными ситуациями. Деловая игра «Как организовать и разработать план работы ШУС» научила юных парламентариев грамотно планировать свою деятельность.